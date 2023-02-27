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Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli personel için ilan verdi

Balıkesir Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 15:22
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Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli personel için ilan verdi

Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli personel için ilan verdi
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemiz birimlerinde (Rektörlük, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Merkez Müdürlükleri vb.) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 8 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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