Balıkesir'de 47 kaçak göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isteyen 47 kaçak göçmen yakalandı.

KAYNAK: İHA
Balıkesir'de 47 kaçak göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, TCSG-84 Sahil Güvenlik Gemisi ve KB-115 Sahil Güvenlik Botu ile bölgeye ulaşarak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 47 kaçak göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

47 kaçak göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresine gönderilmesi bekleniyor.

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