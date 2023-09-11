Balıkesir'de altı sığınmacı kaçakçısı yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 22 düzensiz sığınmacı ile insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

KAYNAK: AA
Balıkesir'de altı sığınmacı kaçakçısı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığına yönelik yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde göçmen kaçakçılarının diğer illerden getirdikleri düzensiz sığınmacıları yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na götüreceği bilgisine ulaştı.

Şüphelilere ait araçlara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4'ü çocuk, 8'i kadın 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, bu kişilerin kaçışını organize ettiği iddiasıyla 6 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 10 can simidi, 3 can yeleği, 3 pompa, 6 telefon, 4 araç ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin lira ele geçirildi.

Düzensiz sığınmacılar, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 göçmen kaçakçısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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