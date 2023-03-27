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Bağ evi kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'de bir bağ evinde, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 14:35
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Balıkesir'de bağ evinde yangın

Bağ evi kullanılamaz hale geldi
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İHA'nın haberine göre, Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir bağ evinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Atatürk Mahallesi Palata mevkisinde bulunan bağ evinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar İtfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen ve soğutma çalışmaları yapılan bağ evinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken ev içindeki eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi. Ufuk Bölükbaş'a ait olduğu öğrenilen bağ evinin yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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