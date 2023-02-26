Balıkesir'de bir saldırgan esnaflara bıçakla saldırdı

Kemal ÖZGÜLER - BALIKESİR / YENİÇAĞ

Balıkesir'in Havran ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 22 yaşındaki İ.Y., yarım saat arayla iki farklı işyerindeki esnaflara çakıyla saldırdı.

23 Şubat’ta dükkanlara müşteri gibi giren İ.Y., önce ilçedeki bir tekel bayisinde 69 yaşındaki Mustafa Tüzün’ün şakağına bıçak saplayarak kaçtı.

Saldırgan İ.Y., yarım saat sonra 23 yaşındaki Arif Dülger’in işlettiği markete girdi. Dülger’e de aynı şekilde elindeki çakıyla saldıran İ.Y., şans eseri Dülger’i yaralayamadı.

Her iki olay da işyerlerindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Başından yaralanan Mustafa Tüzün’ün yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor.

Saldırgan İ.Y. olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İ.Y.’nin daha önce de ilçedeki işyerlerine girerek müşterilere saldırdığı öne sürüldü.