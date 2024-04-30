Acun Ilıcalı imzayı attı. Fenerbahçe'deki pişmanlığını itiraf etti

Hull City’nin adından Slovenya Süper Lig ekibi Maribor’u da satın almak üzere imzayı atan Acun Ilıcalı flaş açıklamalarda bulundu.

İlk olarak NS Mura ile görüşen ancak anlaşmanın sağlamaması üzerine Maribor’a yönelen Ilıcalı bu tercihi için "Slovenya'daki hangi kulübün bize en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bunun Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri, stadı ve kulübü yöneten insanları gerçekten çok sevdim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin Sloven yıldızı Miha Zajc’ı Maribor’a transfer edip etmeyeceğine dair de konuşan Acun Ilıcalı "Hull City'yi devraldığımda ilk hedefim Zajc'tı ama ne yazık ki o Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi. Biraz da şanslıyım çünkü ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Projemizi Slovenya'da, Sloven oyuncularla gerçekleştirme adımına taşıdığımızda belki Maribor'a gelmek isteyebilir. Hull'da da onunla her zaman ilgileniyoruz" dedi.

Bu sezon Fenerbahçe forması ile performansı düşen ve 20 maçta sadece 2 gol atabilen Miha Zajc’ın sezon sonunda takımdan gönderilmesi düşünülüyordu.

Acun Ilıcalı’nın açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından çağrıda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar Miha Zajc’ı transfer etmesini istedi.