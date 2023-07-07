Balıkesir'de büyük asayiş operasyonu

Balıkesir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 42 şahıstan 10'u mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'de büyük asayiş operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il genelinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

"Suçların önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması kumar ve tombala tabir edilen kumar oyunu oynatan yerlerin tespiti ve denetlenmesine" yönelik umuma açık yerlerde 84 ekip 184 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; bin 353 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 3 adet av tüfeği, 10 adet fişek, 5 adet tabanca ve 30 adet mermi elde edilerek adli işlem yapılırken, 182 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ve 650 araç denetlenmiş ve 86 araç sürücüsüne toplam 159 bin 939 TL idari para cezası uygulandı ve 16 araç trafikten men edildi.

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