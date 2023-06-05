Balıkesir’de deprem

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'de 3.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Balıkesir’in ilçesi Çifteçeşmeler Gönen’de saat 13.11’de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliğinin 7.6 kilometre olduğu açıklandı.
Balıkesir’de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'de 3.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Balıkesir’in ilçesi Çifteçeşmeler Gönen’de saat 13.11’de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliğinin 7.6 kilometre olduğu açıklandı.