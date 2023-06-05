Malatya’da deprem

Son dakika… Son dakika… Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya’da deprem

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde saat 15.39 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

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