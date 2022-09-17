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Balıkesir'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda tütün, sahte alkol yapımında kullanılan anason ve uyuşturucu ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 10:20
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Balıkesir'de kaçak alkol ve uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Balıkesir'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok miktarda kaçak tütün, sahte alkol yapımında kullanılan anason ve uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Gönen ilçesinde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde farklı adreslere operasyonlar düzenlendi ve yapılan aramalarda 10 kök Hint keneviri, 132 gram esrar maddesi,3 adet tabanca, 118 litre etil alkol, 17 kilo kaçak tütün, 1800 adet makaron, 5 adet sigara sarma makinası, 15 adet alkol yapımında kullanılan anason ve 15 paket kaçak sigara ele geçirildi. 

Operasyonlar sonucunda polis ekipleri tarafından 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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