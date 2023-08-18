Balıkesir'de kadın cinayeti. 112 günlük hayat mücadelesini kaybetti

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki evinin önünde kocası Saygın Altınöz tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Havva Altınöz (29), olaydan 112 gün sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailesi tarafından teslim alınan genç kadının cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 1 çocuk annesi Havva Altınöz, 27 Nisan'da Gündoğan Mahallesi Gülban Caddesi'ndeki evinin önünde aralarındaki boşanma davası süren eşi Saygın Altınöz tarafından silahla vurularak yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan Saygın Altınöz ise polis ekiplerince yakalanarak, tutuklanmıştı.