Balıkesir'de kural tanımaz sürücülere ceza yağdı

Balıkesir'de trafik polis ekipleri il genelinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim yaptı. Trafik polisleri 747 aracı denetlerken, 27 aracı trafikten men etti.

Balıkesir'de kural tanımaz sürücülere ceza yağdı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü , Balıkesir Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik Ekiplerince il genelinde yapılan denetimlerde; trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde motosiklet kullanmaya yöneltmek, kasksız ve teknik yetersizliklerden kaynaklanabilecek trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can kayıplarını en aza indirmek maksadıyla Motosiklet ve Motorlu Bisiklet araçlarına yönelik yapılan Trafik denetimlerinde; 747 araç kontrol edilirken, eksikleri görülen 251 araca 492 bin 755 TL. idari para cezası uygulandı. 27 araç ise trafikten men edildi.

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