Balıkesir'de Kuyu-12 operasyonu: 27 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de Kuyu-12 operasyonu: 27 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de düzenlenen "Kuyu-12" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 43 şüpheliden 27'sinin tutuklandığını duyurdu.

Balıkesir'de Kuyu-12 operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, elebaşılığını Cemil Ay ile Ali Ay'ın yaptığı tefeci organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Operasyon Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında elebaşıların da olduğu 43 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, 27'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer şüpheliler hakkındaki işlemlerin ise devam ettiğini kaydetti.

Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

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