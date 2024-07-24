Eylem Tok hakkındaki iade davasında yeni gelişme! Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un yargılandığı davanın seyri, yeni bir gelişmeyle devam ediyor. Timur Cihantimur'un ehliyetsiz araç kullanırken Oğuz Murat Aci'ye çarpması sonucu meydana gelen ölümcül kazanın ardından, ABD'ye kaçışını sağlayan annesi Eylem Tok'un mahkeme tarihi kesinleşti.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Eylem Tok'un, 11 Eylül'de, yerel saat ile 14.15'te, Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Boston Bölge Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacağı açıklandı. Söz konusu duruşmada, Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin kararın verilmesi öngörülüyor.

OĞLUNU YURT DIŞINA KAÇIRMIŞTI

Meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un kontrolündeki lüks araç, park halindeki üç ATV'ye çarptı. Olayda, 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci yaşamını yitirdi ve birden fazla kişi yaralandı. Kazanın ardından, genç sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok'un yardımıyla önce Mısır'a, sonra da Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, toplumda büyük bir öfke uyandırdı.

HAKLARINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Mart'ta sabahın erken saatlerinde İstanbul'dan Mısır'a uçuş yaptıkları belirlenen Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında tutuklama kararı verildi. Eylem Tok "suçluyu koruma" suçlamasıyla, Timur Cihantimur ise "taksirle öldürme ve yaralama" suçlamasıyla aranıyor. Her iki şüpheli için de kırmızı bülten talebinde bulunuldu.

TÜRKİYE İADELERİNİ İSTEMİŞTİ

ABD, Türkiye'nin geçen ay yaptığı iade talebine istinaden, Boston şehrinde 14 Haziran'da düzenlenen bir operasyonla Timur Cihantimur ve Eylem Tok'u gözaltına aldı. İki şüpheli, ayrı ayrı mahkemelerde yargılanmış ve önceki duruşmalarda tutukluluk hallerinin sürmesine hükmedilmişti.