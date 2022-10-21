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Park halindeki araç alev aldı

Balıkesir'de park halindeki bir araç aniden alev aldı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.  

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 12:55
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Balıkesir'de park halindeki araç yandı

Park halindeki araç alev aldı
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Balıkesir'de park halindeki araç alev alarak küle döndü. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Sabah saatlerinde Balıkesir'in Altıeylül ilçesi, Bahçelievler Mahallesi'nde bir araç aniden yandı, çevredeki vatandaşların 112'yi aramasıyla olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilde çıkan yangının kesin çıkış nedeninin detaylı inceleme ve itfaiye raporunun ardından belli olacağı bildirildi.


(Kaynak: İHA)

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