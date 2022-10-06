Balıkesir’de pelet fabrikasında yangın

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde talaş sıkıştırarak pelet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası güçlükle söndürüldü.

Dursunbey Sülmen mevkiinde pres pelet üretimi yapan bir fabrikada, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar yangına ilk müdahaleyi yaparken, olay yerine itfaiye çağırıldı.

Kısa sürede bölgeye ulaşan Balıkesir Büyükşehir ve Dursunbey Orman Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Talaş yığınlarının bulunduğu fabrikada soğutma çalışmaları geç saatlere dek sürerken, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da olay yerine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.



(Kaynak: İHA)