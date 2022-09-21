Marmaris yangını Deniz Üs Komutanlığı'na yaklaşıyor. Ciğerlerimiz yanıyor

Marmaris’in Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgârın şiddetini artırması ile birlikte alevlerin Balan Dağı istikametine yöneldiği öğrenildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, alevlerin Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’na yaklaştığını belirtti.

Yangının Aksaz Deniz Üs Komutanlığına ulaşmaması için de tedbir alındı. Askeri bölgeden su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile çok sayıda personel de yangına müdahale için görevlendirildi.

Polisin toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile Muğla İtfaiyesi ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangının, arı kovanları yanındaki közden kaynaklandığı bildirildi. Orman yangınına ilişkin soruşturmada arıcılık yapan 85 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yalancıboğaz Adaağzı mevkiindeki orman yangınına bölgede arıcılık yapan 85 yaşındaki M.Y’nin arı kovanları önündeki közün sebep olduğu bildirildi.

Açıklamada, ormana bitişik arı kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında ateş közlerinin olduğu, yangının başladığı noktada herhangi bir elektrik kablosunun geçmediği kaydedildi. Kovanların kendisine ait olduğunu kabul eden şüpheli M.Y’nin ifadesinde ise arı kovanlarına 10 metre mesafede başlayan yangının rüzgarın etkisi ile bir anda hızla dağın eteklerine ulaştığını, ateşi kendisinin yakmadığını beyan ettiği belirtildi.

“TAMAMEN HAVADAN MÜDAHALEYE KALDIK AMA HAVA EKİPLERİ ÇEKİLDİ”

Yangın bölgesine karadan müdahale için ulaşımın olmadığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda durumumuz maalesef hava karardığı andan itibaren hava gücümüz ortadan kalkmış olacak. Çünkü helikopterler ve uçaklar gece uçuşu yapamıyorlar. Kötü olan şu; arazinin özelliği nedeniyle karadan müdahale edilemedi. Tamamen havadan müdahaleye kaldık ama şimdi hava çekildi. Aradan yol açılmaya çalışılıyor. Eğer yola inerse lojmanlara gelme ihtimali var. Biz karadan bunu engellemeye çalışacağız.

Maalesef rüzgar var ve aleyhte işliyor. Şu an lojmanlara doğru ilerliyor. Teyakkuz halindeyiz, müdahale edebileceğimiz alana geldiği anda müdahale edeceğiz.”

DENİZ KOMUTANLIĞINA YAKLAŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da sosyal medya hesabından orman yangınına ait görüntüler paylaştı. Ali Öztunç paylaşımında alevlerin Aksaz Denis Üs Komutanlığı’na yaklaştığını ifade etti.

Öztunç’un paylaşımı şu şekilde:

“Marmaris’teki yangın Aksaz Deniz Üs komutanlığına kadar ulaşmış durumda. Maalesef yine ciğerlerimiz yanıyor. Orman içi yollar açılmadığı için karadan müdahale de edilemiyor.”