Balıkesir'de polis 188 şahsı gözaltına aldı

Balıkesir'de Asayiş ve Narkotik şube polislerinin il genelinde son 1 haftada yaptıkları operasyonlarda 188 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 68 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis 188 şahsı gözaltına aldı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Kepsut, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda 188 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 68 şahıs tutuklandı.

aw913452-02.jpgYapılan aramalarda; 21 adet ruhsatsız tabanca ve 109 adet fişek, 10 adet ruhsatsız tüfek ve 4 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca, bin 757 adet sentetik ecza hap, 54 adet ecstasy hap, 48 gram bonzai maddesi, 46 gram esrar maddesi, 28 gram metamfetamin maddesi, 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. (İHA)

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