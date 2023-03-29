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Panelvan TIR'a çarptı iki kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yol dışında park halindeki TIR'a çarpan panelvan minibüste bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 20:41
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Balıkesir'de TIR'a çarpan panelvan minibüsteki 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Panelvan TIR'a çarptı iki kişi hayatını kaybetti
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(AA) Hüseyin Genç idaresindeki panelvan minibüs, Çanakkale-İzmir kara yolu Bostancı Mahallesi yakınında yol dışında park halinde bulunan TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

Sürücü Hüseyin Genç ile aynı araçta bulunan Yusuf Genç'in hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ölen kişilerin cansız bedenleri ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

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