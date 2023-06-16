Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Balıkesir Gönen’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

İHA’nın haberine göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüphelinin üzerinde ve ikametlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 312 gram metamfetamin, 176 gram bonzai, 27 gram kubar esrar, 8 adet sentetik uyuşturucu hap, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 25 adet tabanca fişeği ve 7 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Son Haberler
Balık yedikten kaç saat sonra süt içilir Sağlık
Balık yedikten kaç saat sonra süt içilir
Şimşek ile görüşen TÜSİAD'dan yerden yere vuran açıklama. Patronlar son duruma isyan etti Güncel
Şimşek ile görüşen TÜSİAD'dan yerden yere vuran açıklama. Patronlar son duruma isyan etti
Balat çetesine dava! Gece kulübüne planlı saldırı düzenlemişler Güncel
Balat çetesine dava! Gece kulübüne planlı saldırı düzenlemişler
Olympiakos hükmen şampiyon oldu Spor
Olympiakos hükmen şampiyon oldu
Depremzede aile uyandıklarında hayatının şokunu yaşadı. Vicdanların da fay hattı kırılmış Güncel
Depremzede aile uyandıklarında hayatının şokunu yaşadı. Vicdanların da fay hattı kırılmış
Al Pacino 83 yaşında baba oldu! Bebeğin cinsiyeti ve adı açıklandı Magazin
Al Pacino 83 yaşında baba oldu! Bebeğin cinsiyeti ve adı açıklandı
Gemlik zeytinine AB tescili Ekonomi
Gemlik zeytinine AB tescili