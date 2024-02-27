Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirde uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheliyi takip altına alındı.

Operasyon yapan ekipler, şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları araçta yaptığı aramada, 7 bin 194 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 800 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler D.A. (20), C.S. (19), E.D. (36), M.K. (29) ve E.Ş. (25) polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.