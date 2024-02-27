Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Kaynak: AA
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirde uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheliyi takip altına alındı.

Operasyon yapan ekipler, şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları araçta yaptığı aramada, 7 bin 194 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 800 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler D.A. (20), C.S. (19), E.D. (36), M.K. (29) ve E.Ş. (25) polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

aa-20240227-33821555-33821554-balikesirde-uyusturucu-operasyonunda-yakalanan-5-supheli-tutuklandi.jpg

Son Haberler
6 aylık bebeklerine düğün gibi kına yaptılar Video
6 aylık bebeklerine düğün gibi kına yaptılar
Çalamadığı köpeği pompalı tüfekle vurdu Yerel Haberler
Çalamadığı köpeği pompalı tüfekle vurdu
Halil Konakçı kafa kesen IŞİD'ciler gibi konuştu. İslam hoşgörü dini diyenlere 'Kılıcımın altında hoşgörü var' dedi Gündem
Halil Konakçı kafa kesen IŞİD'ciler gibi konuştu. İslam hoşgörü dini diyenlere 'Kılıcımın altında hoşgörü var' dedi
Meyvesi idrar söktürüyor. İshali kesiyor. Basura iyi geliyor. İşte o ot Şifalı Bitkiler
Meyvesi idrar söktürüyor. İshali kesiyor. Basura iyi geliyor. İşte o ot
MİT’ten Suriye’de nokta terör operasyonu. Etkisiz hale getirildi Gündem
MİT’ten Suriye’de nokta terör operasyonu. Etkisiz hale getirildi
Kripto para piyasasında şok yükseliş Ekonomi
Kripto para piyasasında şok yükseliş
Acun Ilıcalı fırsatı tepti Spor
Acun Ilıcalı fırsatı tepti