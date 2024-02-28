Balıkesir'de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Balıkesir'de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı
Balıkesir’de polis ekipleri 2 ilçede gerçekleştirdikleri operasyonlarda 659 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirirken, uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimince geçtiğimiz gün ve bugün Balıkesir’in Altıeylül ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda; 560 sentetik ecza hap, 659 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 3.4 gram skunk maddesi, 1.46 gram esrar maddesi, 0.27 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

aw151695-01.jpgOperasyonda yakalanan 2 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan yapılan işlemin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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