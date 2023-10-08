Balıkesir'deki bir doktora hastaların hayatını tehlikeye attığı için soruşturma açıldı

Balıkesir'deki Bir Doktora Hastaların Hayatını Tehlikeye Attığı İçin Soruşturma Açıldı

KEMAL ÖZGÜLER - BALIKESİR / YENİÇAĞ

Soruşturma dosyasında G.E. hakkında başta şeker hastaları olmak üzere kendisine başvuran hastaların ilaçlarını keserek komaya girmelerine neden olduğuyla ilgili iddialar bulunuyor.

ÖZEL HASTANENİN DOKTORU İLK SORUŞTURMAYI KAPATMIŞTI

Doktor G.E. tarafından uygulanan tedavi yöntemleriyle Edremit'te hastanelik olarak hayati tehlike yaşayan hastalar daha önce de gündeme gelmişti. Doktor hakkında geçtiğimiz yıl Balıkesir Tabip Odası tarafından soruşturma açılmıştı. Soruşturma görevlisi olarak önce Burhaniye’de devlet memuru olarak görev yapan bir doktor atanmış, G.E. hakkındaki iddiaların doğru olduğu ve soruşturmanın genişletilmesi gerektiği yönünde rapor hazırlamıştı. Ancak bu rapor üzerine soruşturma Burhaniye’deki doktordan alınmış ve Edremit’te bulunan özel hastanede çalışan başka bir doktora verilmişti.

İKİNCİ DOKTOR İLKİNİN TOPLADIĞI DELİLLERİ "BULAMAMIŞTI”

Özel hastanede genel cerrah olarak görev yapan ikinci doktor, ilk doktorun tamamen aksine G.E. hakkında delil bulamadığını öne sürerek dosyayı Balıkesir’e iade etmişti. Tabip Odası yönetimi ise içi boşaltılan dosyayı “soruşturmaya gerek yok” diyerek kapatmıştı.

ÜZERİ ÖRTÜLEN DOSYA YEREL BASINDA HABER OLUNCA KARAR OY BİRLİĞİYLE BOZULDU

Balıkesir Tabip Odası, kapatılan soruşturmanın haber olmasının ve şikayetçi hastaların itirazlarının ardından yeniden toplanarak konuyu görüştü. Tabip Odası Yönetimi, bu görüşmede oy birliğiyle vardığı kararda ilk soruşturmanın usule uygun yapılmadığına kanaat getirdi.

YENİ SORUŞTURMA KARARINI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ’NDEN DOÇENT DOKTOR MUHAMMET CAN İMZALADI

Bugüne kadar özellikle şeker hastalarının ilaçlarını keserek komaya girmelerine neden olduğu, hastalarına steril olmayan muayenehane ortamında doku nakli (PRP) yaptığı gibi iddialarla sağlık camiasında gündemde olan doktor G.E. hakkındaki "Hastaların hayatını tehlikeye sokma" soruşturmasının nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.