Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Genç Sağlık Sendikası ASM Grup Elemanları Komisyonu Başkanı Büşra Şahiner, Kocaeli Fatih Mahallesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezi (ASM)’ni basan bir grubun 3 doktoru darp etmesine tepki gösterdi.

“BEYAZ KOD YETMİYOR, BİZE KIPKIRMIZI KOD LAZIM”

“Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım” diyerek ASM’lerde olmayan güvenlik önlemlerine dikkat çeken Şahiner, “Sağlıkta şiddet bitmedi, bitmiyor. Her geçen gün yeni bir şiddet haberiyle "Sağlıkta şiddeti kınıyoruz!" bu cümle tek başına ne yazık ki yetmiyor. Özellikle güvenlik önlemlerinin olmadığı Aile sağlığı merkezleri şiddetin rahatça uygulanabildiği kurumlar haline gelmiş durumda, bu kurumlara istenilen kesici delici alet ile girilebiliyor birçok AVM'de olan X-ray cihazları bu kurumlardan neden esirgeniyor bu kurumları ne zaman gözden çıktık merak konusu” dedi.

“ŞİDDET AYNI ŞEHİR FARKLI”

Geçtiğimiz Haziran’da Aile hekimi Melek Bağçe’nin eşi tarafından Aile Sağlığı Merkezi’nde katledilmesine dikkat çeken Şahiner, şu ifadeleri kullandı:

“Şiddet aynı, şehir farklı! Magandalık aynı, isim farklı! Hepsi için söylenecek tek söz, tek talep; "Sayın Fahrettin Koca. KOCA tedbirler nerede?" oluyor. Şiddete uğrayan bir hekim arkadaşım; "Hasta tarafından odaya kilitlendim ve yarım saat boyunca dayak yedim" diyor bu ifade içler ürpertici oluyor. Tedavi etmek için muayene odasına hasta alan doktor! Doktor odasını kilitleyen hasta! Yarım saat dövülen ve bunu "yarım saat dayak yedim" diye ifade eden , etmek zorunda kalan doktor!

“SORUNUN ÇÖZÜMÜ ÜST DÜZEY ÖNLEMLER”

Bu saydıklarımın hiçbiri kabul edilebilir, kabul edilebilir olmayan bu düzen ne yazık ki yaşanabilir de değil, YAZIK. Başka bir Aile sağlığı merkezinde bir grup maganda ASM'yi basıyor 3 doktoru darp ediyor kamu kurumuna zarar veriyor. Aile sağlığı merkezlerinde yaşanan bu ve buna benzer şiddet olayları her sağlıkçıyı tedirgin ettiği gibi ASM Grup Elemanlarını da korkutuyor. Kurumun en mağduru olan bu büyük sağlık ordusu beyaz kod verme yetkisine bile sahip değil ve "biz şiddete uğradığımızda ne yapacağız?" diye soruyor. Soru çok, sorun çok çözümü üst düzey önlemler”.