Balıkesir'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına müdahaleler sürüyor

Balıkesir'de çıkan ve kısmen kontrol altına alındığı bildirilen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

KAYNAK: AA
Balıkesir'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına müdahaleler sürüyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kırsal Dombaydere Mahallesi mevkisinde saman balyası taşıyan araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 400 personel, 20 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozerin yanı sıra 8 uçak ve 8 helikopterle müdahale ediliyor.

"YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, beraberindekilerle bölgede incelemelerde bulundu. Ustaoğlu, incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, yangının 16.00 sıralarında çıktığını anımsatarak, "Yangının ilk çıkışı, hareket halinde olan saman yüklü bir kamyonun alev alması ve ormana sıçramasıyla oluştuğunu tespit ettik." dedi.

Yangının kısmen kontrol altına alındığını aktaran Ustaoğlu, şunları söyledi:

"Hemen Orman Bölge Müdürlüğü'nün araçlarıyla ve personeliyle müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmaya çalışıldı. Bölgemizdeki 8 uçak ve 8 helikopterle müdahaleler yapıldı. Toplamda 87 araç ve 400'ün üzerinde personelimizin bölgedeki müdahalesi sürüyor. Yangın şu anda kısmen kontrol altına alındı diyebiliriz. Temennimiz bir an önce kontrol altına alınıp bu sıkıntının sonlandırılması. Geçmiş olsun."

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