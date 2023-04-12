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Gönen’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Raşit Güven (60) öldü, diğer aracın sürücüsü İlker Çil (40) ise yaralandı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 18:25
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde otomobille ticari araç çarpıştı kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Gönen’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza, saat 14.30 sıralarında, Gönen ilçesi kırsal Karasukabaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Raşit Güven'in kullandığı 10 AGJ 540 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp karşı yönden gelen İlker Çil yönetimindeki 34 PN 1400 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, Raşit Güven yaşamını yitirirken, ağır yaralanan İlker Çil ise çağırılan ambulansla kaldırıldığı Gönen Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Çil'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

(Kaynak: DHA)

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