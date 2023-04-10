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  • Diyarbakır'daki feci kaza kamerada. Kavşakta çarpışan otomobiller alev topuna döndü

Diyarbakır'daki feci kaza kamerada. Kavşakta çarpışan otomobiller alev topuna döndü

Diyarbakır’da Silvan-Lice Üç yol ayırımında otomobiller kavşakta çarpıştı, araçlar cayır cayır yandı. Meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 01:42
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Otomobiller kavşakta çarpıştı, araçlar cayır cayır yandı

Diyarbakır'daki feci kaza kamerada. Kavşakta çarpışan otomobiller alev topuna döndü
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(İHA) Kaza, Lice-Silvan Üç yol mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Lice ilçesi güzergahından ve Silvan ilçesi güzergahından gelen otomobiller kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada, araçlar alevlere teslim oldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Mehmet Veysel C., Ahmet D., Aram Serhad C., Maşallah G., Hasan E. ve ismi öğrenilmeyen 3 kişiyle birlikte toplam yaralı 8 kişiye olay yerine ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastaneleri sevk etti.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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