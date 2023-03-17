﻿Balıkotu bitkisi neye iyi geliyor?

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Balıkotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BALIKOTU BİTKİSİ NEDİR?

Cava'da ve Malabar'da yetişen ve zehirli meyvesiyle balıkları sersemleterek yakalamaya yarayan zehirli bir bitkidir. 50 santim boyundadır. Dalları yeşil ve tüylüdür. İlaç olarak yaprak ve çiçekleri kullanır.

BALIKOTU BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

-Terletir, idrar söktürür.

-Vücudu rahatlatır.

-Bronşit ve nezleye iyi gelir.

-Bütün bulaşıcı hastalıklarda kullanılır.

BALIK OTU NASIL KULLANILIR?

Bileşiminde reçine, sabit yağ, başta pikrotoksin olmak üzere acı maddeler bulunur. Balık otunun meyvesi eskiden şerit ve kurt düşürmek, sara nöbetlerini azaltmak için az dozda dâhilen kullanılırdı.

Zararları olarak bu yol genellikle ölümlere yol açtığı için vazgeçilmiştir.