İşte eklem ağrılarını yok eden ot

Bitkisel tedavi uzmanları romatizmanın tedavisi için ‘dişbudak ağacının yaprak ve kabuklarını’ öneriyor. Dişbudak ağacı ilk bakışta yüksek boyu, büyük güzel yapraklarıyla dikkat çekiyor. Peki, yararları neler? İşte ayrıntılar

KABUĞU DA FAYDALI

Dişbudak kabukları genellikle çay, tentür ve natürel ilaç yapımında kullanılırken nadiren de yaprakları da kullanılabilir. Kabukları iltihapları önleyici, ağrıları dindirici, idrar arttırıcı, radikalleri yok edici, ateş düşürücü, vücudu kuvvetlendirici ve ishali önleyici.

Yaprakları ilkbahar ve yaz aylarında kurutulur. Kabuğu ilkbaharda 4-5 senelik veya daha eski dallarından tedarik olunur. Kökünden yapraklarına şifa deposu olan bu ağaç için uzmanlar ateş düşürücü, böbrek kumunun atımında ve romatizmaya iyi geldiğini söylüyor.

MÜSHİL ETKİSİ VAR

Halk arasında her türlü romatizma hastalıkları, gut hastalığı ve nevraljiye karşı kullanılır. Yaprakları idrar arttırıcı, iltihapları önleyici, süt arttırıcı ve müshil yapıcıdır Bu bitkinin kullanım şekilleriyse şöyledir; Dişbudak kabuk ekstresinden ve diğer bitkilerden elde edilen bu damla başta artroz, akut ve kronik artrit, lumbago (bel ağrısı), siyatik, poliartrit ve nevraljiye karşı kullanılır.

DİĞER FAYDALARI NELER

Ateş düşürücü

Dişbudak yaprağı kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

Kan temizleyici

Dişbudak yaprakları, kekikle beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak soğuk olarak içilir.

Vücuda rahatlık verici

Dişbudak yaprağı, ıhlamurla beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak ılık olarak içilir.

Böbrek kumları

Dişbudak ağacı kabuğu, at kuyruğu otuyla beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilirse böbrek kumlarını temizler.

Kabızlık

Dişbudak yaprakları kavak yaprağıyla beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilebilir.

Ağrı, sancı kesici

Dişbudak yaprağı kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.



