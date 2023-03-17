17 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İşte eklem ağrılarını yok eden ot

Romatizmal hastalıklar genellikle vücutta eklemleri, kasları, kemikleri ve bunları birbirine bağlayan bağları etkileyen ve bu dokularda meydana gelen hasarlar olarak tanımlanıyor. Peki o hasarları hatta romatizmayı bile en aza indirgemek mümkün mü? İşte o devrede bir otu tüketmemiz gerekiyor. İşte o ot ve yararları…

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 06:36
Takip Et

Eklem ağrılarına hangi ot iyi gelir

İşte eklem ağrılarını yok eden ot
+
Aa
-

Bitkisel tedavi uzmanları romatizmanın tedavisi için ‘dişbudak ağacının yaprak ve kabuklarını’ öneriyor. Dişbudak ağacı ilk bakışta yüksek boyu, büyük güzel yapraklarıyla dikkat çekiyor. Peki, yararları neler? İşte ayrıntılar

KABUĞU DA FAYDALI

Dişbudak kabukları genellikle çay, tentür ve natürel ilaç yapımında kullanılırken nadiren de yaprakları da kullanılabilir. Kabukları iltihapları önleyici, ağrıları dindirici, idrar arttırıcı, radikalleri yok edici, ateş düşürücü, vücudu kuvvetlendirici ve ishali önleyici.
Yaprakları ilkbahar ve yaz aylarında kurutulur. Kabuğu ilkbaharda 4-5 senelik veya daha eski dallarından tedarik olunur. Kökünden yapraklarına şifa deposu olan bu ağaç için uzmanlar ateş düşürücü, böbrek kumunun atımında ve romatizmaya iyi geldiğini söylüyor.

MÜSHİL ETKİSİ VAR

Halk arasında her türlü romatizma hastalıkları, gut hastalığı ve nevraljiye karşı kullanılır. Yaprakları idrar arttırıcı, iltihapları önleyici, süt arttırıcı ve müshil yapıcıdır Bu bitkinin kullanım şekilleriyse şöyledir; Dişbudak kabuk ekstresinden ve diğer bitkilerden elde edilen bu damla başta artroz, akut ve kronik artrit, lumbago (bel ağrısı), siyatik, poliartrit ve nevraljiye karşı kullanılır.

DİĞER FAYDALARI NELER

Ateş düşürücü
Dişbudak yaprağı kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

Kan temizleyici
Dişbudak yaprakları, kekikle beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak soğuk olarak içilir.

Vücuda rahatlık verici
Dişbudak yaprağı, ıhlamurla beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak ılık olarak içilir.

Böbrek kumları
Dişbudak ağacı kabuğu, at kuyruğu otuyla beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilirse böbrek kumlarını temizler.

Kabızlık
Dişbudak yaprakları kavak yaprağıyla beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilebilir.

Ağrı, sancı kesici
Dişbudak yaprağı kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
3
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
4
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
5
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
6
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
7
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿'Ali Koç istifa' diye bağıranlara tepki: Şükredin 
﻿'Ali Koç istifa' diye bağıranlara tepki: Şükredin 
﻿'Ali Koç istifa' diye bağıranlara tepki: Şükredin 
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿İstanbul’da akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu
﻿İstanbul’da akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu
﻿İstanbul’da akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu
﻿İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi
﻿İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi
﻿İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.