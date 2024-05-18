Muharrem İnce kapıya kilit vurdu! Sevenleri çok üzüldü

Memleket Partisi, tasarruf tedbirleri kapsamında Ankara’daki genel merkezini kapatma kararı aldı. Parti, dijital dünyada daha etkin bir varlık göstermeyi hedefleyerek, fiziksel mekanlarını küçültme yoluna gidiyor.

Yerel seçimlerde aldığı yüzde 0.17’lik oy oranıyla dikkatleri üzerine çeken Memleket Partisi’nin lideri Muharrem İnce, partinin yeni stratejisini açıkladı. İnce, “Mali kaynaklarımızı daha verimli kullanmak ve gençler ile kadınların siyasete katılımını artırmak için parti binalarımızı küçültüyor, dijital alandaki etkimizi genişletiyoruz” dedi.

ARTIK DİJİTALDE VARLIK GÖSTERECEK

Partinin, maddi destek sıkıntısı nedeniyle Hazine yardımı alamadığı ve üye bağışlarıyla faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Bu durum, parti yönetiminin giderlerini azaltma ve dijital platformlara yönelme kararını tetikledi.

ETİMESGUT'TA KÜÇÜK BİR OFİS TUTULDU

Memleket Partisi’nin, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak “Akıl, Ahlak ve Adalet” vurgusuyla politik faaliyetlerine devam edeceği vurgulandı. Parti, Etimesgut’ta daha mütevazı bir ofise taşınarak, siyasi çalışmalarını bu yeni merkezden yürütecek.