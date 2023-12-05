Balkondan attı polis alarma geçti

İHA'nın haberine göre, olay, saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Görükle Mahallesi’nde bulunan KYK kampüsünde meydana geldi. İddiaya göre, sevgili olan iki öğrenci arasında sebebi henüz açıklanmayan nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kız öğrenci odayı terk ederek dışarı çıktı. Erkek öğrenci ise kız arkadaşına aldığı hediyeleri valize koyarak camdan aşağı fırlattı. Yol kenarına düşen valizi gören diğer öğrenciler, bomba zannetti ve durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanları, şüpheli valizi fünye ile patlattı. Patlama sesiyle irkilen öğrenciler, valizin içinden hediyelik eşya çıktığını görünce rahat bir nefes aldı. Olay anı ise amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri, sevgili çifti ifadeleri alınmak üzere Terör Şube Müdürlüğü’ne götürdü. İki öğrencinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.