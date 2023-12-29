Ballı ihaleler alanlar haram paralar boğazınızda kalsın. Yaşlı adam çöpten yemek topluyor

Kaynak: Haber Merkezi
Ballı ihaleler alanlar haram paralar boğazınızda kalsın. Yaşlı adam çöpten yemek topluyor
Ballı ihaleler alanları ve ‘Huzur hakkı’ yalanıyla 4 maaş alanları utandıracak bir video sosyal medyada gündem oldu. Ünlü gazeteci Ferit Demir'in paylaştığı videoda yaşlı bir adamın çöpten yemek topladığı görülüyor. Söz konusu paylaşım “Ballı ihaleler alanlar haram paralar boğazınızda kalsın” yorumuna neden oldu.

AKP iktidarı ekonominin iyiye gittiğini iddia etse de Türkiye’de yoksulluk her geçen gün daha kötüye gidiyor. Türk-İş’in açıkladığı son verilere göre açlık sınırı 14 bin 25 liraya gelirken yoksulluk sınırı ise 45 bin 686 liraya yükseldi. Asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükselmesine rağmen vatandaşların geçim sıkıntısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Ünlü gazeteci Ferit Demir'in paylaştığı bir video Türkiye’de yoksulluğun geldiği boyutu gözler önüne serdi. Demir’in Malatya’da çektiği bir videoda çöpten yemek toplamaya çalışan yaşlı bir adam görülüyor. Demir, yaşlı adamın konteynerden 2 dilim kuru ekmek ve bir kâse yoğurt çıkardığını belirtti. Demir, yaşlı adama yiyecek almak istediğini ve adama seslendiğini ancak cevap alamadığını vurgulayarak, “Amca sana yiyecek alayım dedim hep sustu defalarca sordum en son şunu dedi: Bugün sen doyurdun diyelim yarın ne olacak. Cevap veremedim utandım” ifadelerini kullandı.

Ferit Demir, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Malatya'da çektim bu görüntüyü. Yaşlı bir amca çöp konteynerinde 2 dilim kuru ekmek ve yarım kâse yoğurt buldu. Sonra alıp gitti. Amca sana yiyecek alayım dedim hep sustu defalarca sordum en son şunu dedi: Bugün sen doyurdun diyelim yarın ne olacak. Cevap veremedim utandım.”

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