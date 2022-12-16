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Ballı kahve ne işe yarar?

Çay ve kahvenin yanında bal yerseniz ne olur hiç düşündünüz mü?

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 12:40
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Ballı kahve ne işe yarar?

Ballı kahve ne işe yarar?
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Salgının etkisiyle evde geçirilen süre artınca atıştırmalıklar daha çok tüketilir oldu. Pek çok kişi pandemi sürecinde aldığı kilolardan rahatsız olduğunu dile getirirken aynı zamanda bunun çözümünü de arıyor. Bal Uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, çözümün işlenmiş gıdalar yerine ham bal tüketilmesinden geçtiğine dikkat çekiyor ve şunları söylüyor:

“Katkısız ham bal, içerdiği glikoz ve fruktoz sayesinde doğal tatlı ihtiyacını karşılayan en önemli yiyecekler arasında bulunuyor. İşlenmiş rafine şeker içermemesi, vitamin, enzim ve protein bakımından zengin olması sebebiyle ham bal, her mevsim ve günün her saatinde tercih edilebilir.”

Çay ve kahveye eşlik eden endüstriyel atıştırmalıklara iyi bir alternatif olduğunu vurgulayan Aksoy, “Akşam saatlerinde çay ve kahve ile tüketilen işlenmiş şekerli atıştırmalıklar, tatlı ihtiyacını kısa süreliğine giderse de gelecek yıllar için büyük tehlike arz eder. Rafine şeker ve tatlandırıcı odaklı tüketim, insülin direncini bozarak şeker hastalığından obeziteye kadar birçok soruna davetiye çıkarır. Akşam saatlerinde tüketilen çay, kahve ve sahlep gibi içecekler ve evde yapılan tatlılar bal ile tatlandırılarak şeker ve işlenmiş ürünlerden uzak durulabilir” diye konuştu.

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