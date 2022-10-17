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Ballon d'Or sahibini buldu. Kazanan Karim Benzema

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, Ballon d'Or'un sahibi oldu.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 22:56
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Ballon d'Or'un kazananı Karim Benzema

Ballon d'Or sahibini buldu. Kazanan Karim Benzema
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France Football tarafından her yıl geleneksel olarak dağıtılan ve yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü Karim Benzema kazandı.

Fransız golcü kariyerinde ilk defa bu ödülün sahibi oldu. 

Real Madrid formasıyla geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, lig ve İspanya Süper Kupa zaferi yaşayan Benzema, üstün performansıyla öne çıkmıştı. Ligde 27, Şampiyonlar Ligi'nde 15 golle iki turnuvada da krallık yarışını zirvede tamamlayan 34 yaşındaki oyuncu, Raul'u geçerek kulüp tarihinin en golcü ikinci oyuncusu konumuna gelmişti.

Dergi tarafından 30 futbolcunun aday gösterildiği ödülün kazananı, birçok ülkeden farklı muhabirlerin jüriliğinde verilen puanlarla belirleniyor. Ödülü 7 kez kazanan Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 2005'ten bu yana ilk defa adaylar arasında yer almadı.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında dağıttığı Ballon d'Or ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde verdiği Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da "FIFA Ballon d'Or" adı altında birleşmişti. FIFA ile France Football, FIFA Ballon d'Or ismiyle 2010'dan itibaren verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

Diğer ödüller ise şu şekilde:

Yılın kulübü: Manchester City

Yılın en iyi kadın oyuncusu: Alexia Putellas

Yılın en iyi forveti: Robert Lewandowski

Yılın en iyi kalecisi: Thibaut Courtois

Yılın en iyi genç oyuncusu: Gavi

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