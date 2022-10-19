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Yılın futbolcusu ödülünü kazanan Karım Benzema'ya kısa film

Spor giyim markası adidas yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanan Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema için kısa film hazırladı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 18:36
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Ballon d'Or ödülünü kazanan Real Madrid'in yıldız futbolcusu Benzema için kısa film hazırlandı

Yılın futbolcusu ödülünü kazanan Karım Benzema'ya kısa film
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Benzema'nın kendisiyle özdeşleşen el bandajının altına dönüşmesini gösteren "Hand of Gold" isimli kısa film çekildi.

Marka aynı zamanda Benzema'ya özel olarak altın görünümlü, "X Speedportal" model bir krampon da tasarladı. Satışa çıkarılmayacak olan kramponun, biri Benzema'ya hediye edilmek üzere sınırlı sayıda üretildiği belirtildi.

Real Madrid ve adidas, Benzema'nın özel baskıyla isim ve numarası altın yaldızla yazılı Real Madrid formasını satışa sunacak.

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