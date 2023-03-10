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Balon çocuk hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan Balon çocuk hastalığıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı devam ettiriyor. Peki, Balon çocuk hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 10:20
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Balon çocuk hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir?

Balon çocuk hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir?
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İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan Balon çocuk hastalığı ilgili detaylar...

BALON ÇOCUK HASTALIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Kalıtsal geçişi kolay olan PİY’de sebep genetik faktörlerse öncelikle bu sorunun çözümüne ilişkin tedavi yaklaşımları izlenir. Bu noktada tarama testleriyle önleyici tedbirler alınır. Ayrıca kemik iliği, kök hücre ve timüs gibi nakil işlemleri sayesinde PIY konusunda önemli bir mesafe kat edilmiştir.

BALON ÇOCUK HASTALIĞI NEDİR?

Balon çocuk hastalığı, doğuştan ciddi bağışıklık yetersizliğidir. Özellikle de akraba evliliklerinden doğan çocuklarda çok sık görülen primer immün yetmezliği az bilinen ve bu nedenle zor teşhis edilen nadir hastalıklardandır.

BALON ÇOCUK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NE?

-Tekrarlayan, tedavisi zor, hayatı tehdit eden ve olağan dışı mikroplarla oluşan enfeksiyonlar

-Tekrarlayan zatürre, sinüzit ve kulak enfeksiyonları

-Vücutta iyileşmeyen yaralar

-Ciltte ya da iç organlarda apse oluşumu

-Lenf bezi veya dalak büyümesi

-Tekrarlayan ateş

-Dişlerin erken kaybı, tekrarlayan diş eti iltihabı

-Deri ve genital bölgede yerleşik çok sayıda yaygın siğil varlığı

-Ailede primer immün yetmezlik hastalığı öyküsü

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