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Bu besinleri tüketenler hasta olmuyor

Dahiliye Uzmanı Dr. Semiha Kaplan, bağışıklık sistemini güçlendiren 8 besini açıkladı ve önerilerde bulundu. İşte o öneriler…

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 08:18
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Bunları yiyenler hasta olmuyor

Bu besinleri tüketenler hasta olmuyor
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Grip, soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlar özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha fazla görülüyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendirerek, direncimizi arttırarak bu hastalıklarla baş etmemiz mümkün. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli vitaminlerin arasında yer alıyor. A ve D vitamini magnezyum ve çinko da vücut direncini artırıyor.

SARIMSAK KANSERİ ÖNLEYİCİ ETKİSİ VAR

Doğal antibakteriyel, antiviral ve antifungaldir (mantar önleyici). Sarımsak allicin içermekte olup kimyasal bir antikarsinojenik (kanser oluşumunu önleyici) etkisi vardır. Kolesterol ve kan basıncını düşürme etkisi de mevcuttur.

YOĞURT İYİ BAKTERİLERİ VÜCUDA ALIR

Bağışıklık sistemimizin yaklaşık yüzde 70-80’ini bağırsak florası oluşturur. Bu dengeyi sağlayan “iyi bakteriler” probiyotiklerle vücuda alınır. Probiyotiklerin en önemlileri yoğurt ve kefirdir. Sabahları yiyeceğimiz 1 kase yoğurt bağışıklık sistemimizi güçlendirmemize yardımcı olur. Ayrıca D vitamini açısından da bize destek olur.

KARPUZ YÜKSEK MİKTARDA LİKOPEN İÇERİR
A ve C vitamini, yüksek miktarda likopen içerir. Enfeksiyon, enflamasyon ve serbest radikallerde azalmaya yardımcı olur.

KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ GRİBE KARŞI ETKİLİ
İstiridye, ıstakoz, yengeç gibi deniz ürünleri bol selenyum içerir ve grip virüslerine karşı beyaz kan hücrelerinin sitokin üretmesine yardımcı olur. Omega-3 yağ asitlerinden zengin somon, uskumru, ringa balığı soğuk algınlığı ve solunum yolları enfeksiyonlarında akciğerleri korur ve enflamasyonu azaltarak yardımcı olur.

ISPANAK HÜCRELERİ YENİLER
Folik asit, C vitamini, potasyum ve magnezyumdan zengindir ve hücre yenilenmesine yardımcı olur.

BROKOLİ KARACİĞER İÇİN FAYDALI
Kalsiyum, A, C ve E vitamininden zengin olup karaciğer için faydalıdır. Antioksidan etkisi vardır.

TURUNÇGİLLER C VİTAMİN AÇISINDAN ZENGİN
Greyfurt, portakal, limon, lime ve mandalina C vitamini açısından çok zengindir. Kalp hastalığı olan, kan sulandırıcı ilaç kullanan hastaların greyfurtu dikkatli tüketmeleri gerekir.

TARÇIN SİNDİRİME FAYDALI
Doğal antibakteriyel, antiviral ve antifungaldir. Sindirime faydalıdır, kan şekerinin dengelenmesinde olumlu etkileri vardır.

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