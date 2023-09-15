Balotelli Adana Demirspor'a geri döndü

Adana Demirspor, eski futbolcusu Mario Balotelli'yi yeniden renklerine bağladı.

Balotelli Adana Demirspor'a geri döndü

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Adana Demirspor, eski futbolcusu Mario Balotelli'yi transfer ettiğini açıkladı.

Sion ile olan sözleşmesini fesheden Balotelli, takımdan ayrıldı ve Adana Demirspor'a katıldı.

'İKİ DELİ' ŞARKISI İLE AÇIKLANDI
Yukatel Adana Demirspor, sosyal medyadan yapılan paylaşımla Mario Balotelli'yi 'İki Deli' şarkısı ile duyurdu.

Adana ekibinden yapılan açıklamada anlaşmanın 1+1 yıllık olduğu ifade edildi.

Adana Demirspor ile 35 maça çıkan Balotelli, bu maçlarda 19 gol atarken 7 asist yaptı.

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