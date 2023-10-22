Baltalı saldırgan dehşet saçtı

Bursa'da çevredekilere küfür ve hakaretler savuran bir kişi elindeki balta ile park halindeki araçlara saldırdı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından biber gazı ile etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

Baltalı saldırgan dehşet saçtı

Saat 09.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova Caddesi'nde meydana gelen olayda,elindeki balta ile yolda yürüyen A.G., çevredekilere küfür ve hakaret yağdırdı. A.G., daha sonra elindeki balta ile park halindeki araçlara vurmaya başladı.

BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polislere de zorluk çıkaran A.G., biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İncelemede 3 aracın zarar gördüğü belirlendi. A.G.'nin balta ile araçlara vurduğu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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