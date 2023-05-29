Bamya zayıflatır mı

Anti aging etkili bir sebze olan bamya, birçok olumsuzluğa karşı önlem niteliğinde. 100 gramının yalnızca 36 kalori içerdiğini belirten Uzman Diyetisyen Gamze Şanlı Ak, kilo vermek isteyenlerin bamyayı sıklıkla tüketebileceklerinin altını çiziyor.

100 gram bamya; günlük magnezyum ihtiyacımızın üçte birini, yaklaşık %40 oranında C vitamini, % 25 oranında folat ve % 10′dan daha fazla miktarda ise günlük demir ihtiyacımızı karşılar. A, B1, B2, K ve C vitaminlerini içerir. Folat, demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller bakımından zengindir. Bamyanın lif oranı da oldukça yüksektir.

BAMYANIN YARARLARI NELERDİR

Retinayı korur ve kataraktı önlemede etkilidir.

Bağışıklık sistemini destekler ve karaciğer detoksuna yardımcı olur.

Ülseri önlemede önemli bir etkisi olan bamya, sindirim sistemindeki asidi nötralize eder.

Bamyadaki müsilajlar (yapışkan salgılar), besinlerle alınan kanserojen maddelerin bağırsak yüzeyi ile temasını önler.

İçeriğindeki çözünmez lifler, bağırsak kaslarını harekete geçirir ve bağırsakların “boşaltımını” kolaylaştırır. Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak sindirim sistemini düzenler, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

İçeriğindeki çözünebilir lifler ise kandaki LDL kolesterol ve total kolesterol seviyelerini düşürür, kalp-damar hastalığı riskini azaltır.

Kilo vermek ve kilosunu korumak isteyenler sıklıkla tercih edebilir. İçeriğindeki lif oranı sayesinde de uzun süre tokluk hissi yaratır.

Hücre ve cilt yenilenmesini sağlayan anti-aging etkili bir sebzedir.

Stres ve depresyonu azaltırken, sinir sistemini korumaya da yardımcı olur.

İdrar söktürücü etki gösterir ayrıca kabızlığa karşı da etkilidir.