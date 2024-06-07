"Bana dua edin onunla evleneyim" notuyla cami çıkışında lokum dağıttı!

Ümraniye'de, genç bir adamın sevdiği kızla evlenmek için yaptığı anlamlı ve yaratıcı girişim, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Namaz çıkışında cemaatten dua isteyen genç, elinde "Bana dua edin onunla evleneyim" yazılı bir not ve bir kutu lokumla cemaate lokum dağıttı.

Bu özel anlar, gencin arkadaşı tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak gündem oldu. Görüntülerde, gencin elindeki not ve dağıttığı lokumlar, cemaatin sıcak ilgisi ve duaları ile karşılanıyor.

Gencin bu samimi ve duygusal çabası, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı