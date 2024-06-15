Bandırma'da kenevir yetiştiren şüpheliler yakalandı

Kaynak: İHA
Bandırma'da kenevir yetiştiren şüpheliler yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir çiftlikte kenevir yetiştiren şüpheliler yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, asayişe yönelik operasyon düzenledi. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda şüpheli S.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, S.Ç., G.Ç. ve E.K.E.'nin Doğanpınar Mahallesi'nde bir çiftlik kiraladığını belirledi. Çiftlikte yapılan aramada ise hint keneviri bitkisi ve yetiştiriciliğinde kullanılan malzemeler bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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