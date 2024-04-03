Bandırma'da masaj salonuna fuhuş operasyonu

Kaynak: İHA
Bandırma'da masaj salonuna fuhuş operasyonu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emniyet ekipleri, fuhuş yapıldığını tespit ettiği bir masaj salonuna operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 kişi tutuklanırken, masaj salonu 90 gün süreyle mühürlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacı Yusuf Mahallesi'nde bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi. Baskın sonucunda fuhuş yapanları suçüstü yakalayan polis, söz konusu adreste gerçekleştirdiği aramalarda 2 adet uyuşturucu sentetik ecstasy hap ve 7 bin 250 lira ele geçirdi.

Fuhuş yapıldığı belirlenen masaj salonunda bulunan 2 kadının bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığının tespiti için İlçe Zührevi Hastalıklarla Mücadele Komisyonuna sevk edildi. Masaj salonunu kiralayarak işletmesini yapan ve fuhuşa aracılık eden K.D. (46) isimli şüpheli ise gözaltına alınarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, fuhuş faaliyetlerinin gerçekleştiği mekan, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı uyarınca 90 gün geçici süreyle kapatılarak mühürlendi.

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