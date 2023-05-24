Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 600 evler mahallesi Atatürk caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, 34 FOF 224 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet M. (35). seyir halindeyken ara yoldan çıkan 10 ABU 817 plakalı motosiklet sürücüsü İsmail B. (57). ile çarpıştı.

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Çarpışma sonucu motosikletten düşen sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

aw898123-02.jpgKaza yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baş ve boyun bölgesinden yaralanan İsmail B. (57).'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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