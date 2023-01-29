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Sergen Bandırmaspor'da

Bandırmaspor Sergen Piçinciol’u kadrosuna kattı

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 18:30
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Bandırmaspor'dan flaş transfer

Sergen Bandırmaspor'da
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor, Sergen Piçinciol’i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ara transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, 27 yaşındaki stoper Sergen Piçinciol ile 2,5 yıllığına anlaştı.

Daha önce Altay, Ayvalıkgücü Belediye, Bergama Belediye, Çanakkale Dardanel, Nazilli Belediye ve Giresunspor formasını giyen Piçinciol’un 195 maçta 15 gol attığı belirtildi.

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