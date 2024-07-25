Protestolar katliama döndü. 197 ölü

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Adalet Bakanı Huq, düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Mahkeme'nin Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kamu kontenjanını yüzde 30'dan yüzde 5'e düşürme kararının uygulanacağını duyurdu.

Huq, "Mahkemenin kararını uygulayacağız. Bu şekilde protestocuların taleplerine yanıt vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki eğitim hayatının normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Huq, protestolar sırasında kargaşa çıkaranların tespiti için adli soruşturma komisyonu kurulduğunu belirtti.

Huq, sokağa çıkma yasağının kademeli olarak kaldırılacağını ancak şiddet olaylarının yeniden başlaması durumunda hükümetin harekete geçeceğini de sözlerine ekledi.

İNTERNET KESİNTİLERİ

Bangladeş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Zunaid Ahmed Palak, protestolar sırasında meydana gelen internet ve mobil veri kesintilerinin kademeli olarak giderileceğini açıkladı.

Palak, internet erişiminin tekrar sağlanması sürecinde bankacılık, teknoloji ve medya sektörlerindeki şirketlere öncelik verileceğini belirtti.

Bazı bölgelerde internet erişiminin yeniden sağlandığını ifade eden Palak, ülke genelinde tam internet hizmetinin yakında tamamen aktif hale geleceğini kaydetti.

CAN KAYBI 197'YE ÇIKTI

Öte yandan, Bangladeş'teki "kamuda kota" protestolarında hayatını kaybedenlerin sayısı 197'ye yükseldi. 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından başlayan protestolar, ülkede geniş yankı buldu.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da aldığı kararla, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılan kontenjanı yüzde 30'dan yüzde 5'e çekti. Ayrıca, toplam kontenjanın yüzde 2'sinin etnik azınlık ve engelli bireylere, yüzde 93'ünün ise liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine hükmetti. Bu karar, protestoların yoğunluğunu azaltarak ülkedeki gerginliği hafifletti.