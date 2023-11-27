Bangladeş'te seçim öncesi 16 bin muhalif tutuklandı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yaptığı açıklamada, Bangladeş'in seçimler öncesinde "rekabeti ortadan kaldırmak" için muhalefet partilerine karşı geniş ve şiddetli bir baskı başlattığını ve yaklaşık 10.000 aktivisti tutukladığını söyledi.

Birçoğu ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) ile bağlantılı olan binlerce kişinin tutuklanmasının yanı sıra çok sayıda aktivistin de aynı sebeplerle yargılandığı belirtildi.

İnsan hakları STK'sı yeni bir raporda BNP'nin beş milyon üyesinin yaklaşık yarısının" siyasi nedenlerden ötürü yargılandığın " belirtti .

Yaklaşık 170 milyon nüfuslu Güney Asya ülkesinde 7 Ocak'ta parlamento seçimleri yapılacak. Başbakan Şeyh Hasina art arda dördüncü dönem için iktidarda kalmak istiyor.

HRW, " Bangladeş yetkilileri, genel seçimler öncesinde muhalefeti ezmek ve rekabeti ortadan kaldırmak amacıyla siyasi muhaliflere yönelik toplu tutuklamalar gerçekleştiriyor " dedi.

Bangladeş Milliyetçi Parti ise, pazar günü yaptığı açıklamada, partinin fiili lideri Mirza Fakhrul İslam Alamgir de dahil olmak üzere birçok liderin de aralarında bulunduğu en az 16.625 üyesinin Ekim ayından bu yana tutuklandığını söyledi.