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Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi

Havaların hala sıcak olduğu şu günlerde denizciler birbirlerine gönderdikleri mesajlarda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak 24 Eylül günü Kestane Karası Fırtınasının olabileceğini vurguladılar.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 21:22
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Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi

Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
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Gönderilen uyarıda teknelerinin baş iplerinin ve tonozların elden geçirilmesi gerektiğine dikkat çektiler.

Kestane karası fırtınası; eylül ayının son haftasında kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için bu şekilde adlandırılır.

Genelde eylül ayının son haftasında görülen ve rüzgâr hızının 27 knot üzerinde seyreden kestane karası fırtınası genelde 3- 4 gün sürer.

Bu rüzgar çeşidinin ise bu şekilde adlandırılması ise atalarımızdan gelmektedir. Kestane karası fırtınası; eylül ayının son haftasında kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için bu şekilde adlandırılır.

DENİZCİLERİN FIRTINA TAKVİMİ HİÇ SEKMEZ

Türkiye'de denizcilerin havanın durumunu ve fırtınaları takip etmek için kullandığı birinci kaynak Fırtına Takvimidir.

Fırtına takvimi Türkiye sahillerinde; denizde seyir yapanların, dalanların özellikle dikkat ettiği ve uzun yılların gözlemlerine dayanarak hazırlanan takvimdir.

Günümüzde gelişen teknoloji ve uydudan hava durumu rapor sistemleri ile fırtına takvimi, eski önemini yitirse de halen bir başvuru kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu takvim denizciler için büyük önem taşıyor.


Aylara göre tarih sırasında verilmiştir:

2.ocak - fırtına (3 gün)
8.ocak - zemheri fırtınası
14.ocak - karakancalos fırtınası
17.ocak - fırtına (2 gün)
23.ocak - fırtına
25.ocak - kış şiddeti fırtınası
28.ocak - ayandon fırtınası (2 gün)
30.ocak - zemherinin sonu
31.ocak - balık fırtınası

1.şubat - hamsin fırtınası (3 gün)
4.şubat - fırtına (3 gün)
10.şubat - fırtına (3 gün)
13.şubat - fırtına
20.şubat - birinci cemre (havaya)
23.şubat - fırtına (2 gün)
27.şubat - ikinci cemre (suya)

1.mart - fırtına
6.mart - üçüncü cemre (toprağa)
11.mart - kocakarı soğukları
12.mart - hüsun fırtınası
15.mart - fırtına
23.mart - kozkavuran fırtınası (2 gün)
26.mart - çaylak fırtınası
29.mart - fırtına

8.nisan - kırlangıç fırtınası
11.nisan - fırtına (leyleklerin gelmesi)
16.nisan - kuğu fırtınası ( sitteisevir ) [sitte-i sevir] (3 gün)
21.nisan - fırtına
29.nisan - fırtına (3 gün)

4.mayıs - çiçek fırtınası
7.mayıs - fırtına (doğu rüzgarları)
11.mayıs - mevsimsiz soğuklar (3 gün)
17.mayıs - filizkıran fırtınası
19.mayıs - kokulya fırtınası (2 gün)
21.mayıs - ülker fırtınası
30.mayıs - çabak meltemi (2 gün)

3.haziran - filiz koparan fırtınası (3 gün)
10.haziran - ülker doğumu fırtınası (3 gün)
22.haziran - gün dönümü fırtınası
27.haziran - kızıl erik fırtınası (2 gün)

1.temmuz - yaprak fırtınası
6.temmuz - fırtına (2 gün)
11.temmuz - çark dönümü fırtınası
16.temmuz - fırtına (2 gün)
20.temmuz - gün dönümü fırtınası
25.temmuz - fırtına (3 gün)
30.temmuz - kara erik fırtınası

3.ağustos - doğumgünü fırtınası [marmara bölgesi'nde]
14.ağustos - fırtına
17.ağustos - fırtına
19.ağustos - fırtına (leyleklerin dönüşü)
20.ağustos - fırtına (2 gün)
31.ağustos - mercan fırtınası

07.eylül - bıldırcın geçimi fırtınası
13.eylül - çaylak fırtınası [mükerrer]
19.eylül - fırtına
25.eylül - fırtına
28.eylül - kestane karası fırtınası
30.eylül - turna geçimi fırtınası

3.ekim - kuş geçimi fırtınası
4.ekim - koç katımı fırtınası
9.ekim - yaprak dökümü fırtınası
14.ekim - meryem ana fırtınası
18.ekim - kozkavuran fırtınası [mükerrer]
21.ekim - bağ bozumu fırtınası
28.ekim - balık fırtınası

2.kasım - kuş geçimi fırtınası [mükerrer]
7.kasım - kasım fırtınası
12.kasım - lodos fırtınası
17.kasım - koç katımı fırtınası [mükerrer]
24.kasım - güney rüzgarları
28.kasım - fırtına

2.aralık - ülker dönümü fırtınası
6.aralık - kuzey rüzgarları
9.aralık - karakış fırtınası (2 gün)
15.aralık - fırtına (2 gün)
19.aralık - fırtına
21.aralık - gün dönümü fırtınası
28.aralık - fırtına
31.aralık - fırtına

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