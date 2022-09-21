Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi

Gönderilen uyarıda teknelerinin baş iplerinin ve tonozların elden geçirilmesi gerektiğine dikkat çektiler.

Kestane karası fırtınası; eylül ayının son haftasında kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için bu şekilde adlandırılır.

Genelde eylül ayının son haftasında görülen ve rüzgâr hızının 27 knot üzerinde seyreden kestane karası fırtınası genelde 3- 4 gün sürer.

Bu rüzgar çeşidinin ise bu şekilde adlandırılması ise atalarımızdan gelmektedir. Kestane karası fırtınası; eylül ayının son haftasında kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için bu şekilde adlandırılır.

DENİZCİLERİN FIRTINA TAKVİMİ HİÇ SEKMEZ

Türkiye'de denizcilerin havanın durumunu ve fırtınaları takip etmek için kullandığı birinci kaynak Fırtına Takvimidir.

Fırtına takvimi Türkiye sahillerinde; denizde seyir yapanların, dalanların özellikle dikkat ettiği ve uzun yılların gözlemlerine dayanarak hazırlanan takvimdir.

Günümüzde gelişen teknoloji ve uydudan hava durumu rapor sistemleri ile fırtına takvimi, eski önemini yitirse de halen bir başvuru kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu takvim denizciler için büyük önem taşıyor.



Aylara göre tarih sırasında verilmiştir:

2.ocak - fırtına (3 gün)

8.ocak - zemheri fırtınası

14.ocak - karakancalos fırtınası

17.ocak - fırtına (2 gün)

23.ocak - fırtına

25.ocak - kış şiddeti fırtınası

28.ocak - ayandon fırtınası (2 gün)

30.ocak - zemherinin sonu

31.ocak - balık fırtınası



1.şubat - hamsin fırtınası (3 gün)

4.şubat - fırtına (3 gün)

10.şubat - fırtına (3 gün)

13.şubat - fırtına

20.şubat - birinci cemre (havaya)

23.şubat - fırtına (2 gün)

27.şubat - ikinci cemre (suya)



1.mart - fırtına

6.mart - üçüncü cemre (toprağa)

11.mart - kocakarı soğukları

12.mart - hüsun fırtınası

15.mart - fırtına

23.mart - kozkavuran fırtınası (2 gün)

26.mart - çaylak fırtınası

29.mart - fırtına



8.nisan - kırlangıç fırtınası

11.nisan - fırtına (leyleklerin gelmesi)

16.nisan - kuğu fırtınası ( sitteisevir ) [sitte-i sevir] (3 gün)

21.nisan - fırtına

29.nisan - fırtına (3 gün)



4.mayıs - çiçek fırtınası

7.mayıs - fırtına (doğu rüzgarları)

11.mayıs - mevsimsiz soğuklar (3 gün)

17.mayıs - filizkıran fırtınası

19.mayıs - kokulya fırtınası (2 gün)

21.mayıs - ülker fırtınası

30.mayıs - çabak meltemi (2 gün)



3.haziran - filiz koparan fırtınası (3 gün)

10.haziran - ülker doğumu fırtınası (3 gün)

22.haziran - gün dönümü fırtınası

27.haziran - kızıl erik fırtınası (2 gün)



1.temmuz - yaprak fırtınası

6.temmuz - fırtına (2 gün)

11.temmuz - çark dönümü fırtınası

16.temmuz - fırtına (2 gün)

20.temmuz - gün dönümü fırtınası

25.temmuz - fırtına (3 gün)

30.temmuz - kara erik fırtınası



3.ağustos - doğumgünü fırtınası [marmara bölgesi'nde]

14.ağustos - fırtına

17.ağustos - fırtına

19.ağustos - fırtına (leyleklerin dönüşü)

20.ağustos - fırtına (2 gün)

31.ağustos - mercan fırtınası



07.eylül - bıldırcın geçimi fırtınası

13.eylül - çaylak fırtınası [mükerrer]

19.eylül - fırtına

25.eylül - fırtına

28.eylül - kestane karası fırtınası

30.eylül - turna geçimi fırtınası



3.ekim - kuş geçimi fırtınası

4.ekim - koç katımı fırtınası

9.ekim - yaprak dökümü fırtınası

14.ekim - meryem ana fırtınası

18.ekim - kozkavuran fırtınası [mükerrer]

21.ekim - bağ bozumu fırtınası

28.ekim - balık fırtınası



2.kasım - kuş geçimi fırtınası [mükerrer]

7.kasım - kasım fırtınası

12.kasım - lodos fırtınası

17.kasım - koç katımı fırtınası [mükerrer]

24.kasım - güney rüzgarları

28.kasım - fırtına



2.aralık - ülker dönümü fırtınası

6.aralık - kuzey rüzgarları

9.aralık - karakış fırtınası (2 gün)

15.aralık - fırtına (2 gün)

19.aralık - fırtına

21.aralık - gün dönümü fırtınası

28.aralık - fırtına

31.aralık - fırtına