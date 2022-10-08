Dünyanın her tarafı yıkılıyor

Kimileri tabiatın intikamı, kimileri tabiatın gücü derken, yaşanan afetler insanları çaresizlik içinde bırakmaya devam ediyor.

Yaklaşık 1 ay kadar önce Hinamur Tayfunu Güney Kore'yi vurdu. Fırtınanın şiddeti zaman zaman 155 mile kadar çıkması özellikle denizde çok etkili oldu. Rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar metrelerce yükseklikteki mendireği aştı. Sahilde bulunan insanlar büyük korkuya kapıldı. “Hinamur” Tayfunu 3 kişinin ölmesine 8 kişinin yaralanmasına neden oldu.



Güney Koreli yetkililer, ülke genelinde heyelan ve sele eğilimli bölgelerdeki 2.143 aileden 2.909 kişiyi güvenlik nedenleriyle tahliye ederken, 66.341 evde elektrik kesintisi yaşanırken, Jeju ve diğer bölgelerde toplam sekiz ev ve bina sular altında kaldı.

Tayfun, Seul’den geçen Olimpiyat Otoyolu’nun çeşitli bölümleri de dahil olmak üzere Güney Kore’deki birçok yolun ve otoyolun kapanmasına neden oldu.

15 gün kadar önce Karayipler'de etkili olan Ian Kasırgası, Küba ve ABD'yi de vurdu. Yüzden fazla kişi hayatını kaybederken, bir çok kişi de yaralandı. İnsanlar çaresizlik için kendilerine uzanacak yardım elini bekleyip durdu.