Bangladeş'ten İslam dünyasına çağrı: Bilim ve teknolojiye yatırım yapalım

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, İslam dünyasına çağrı yaptı.

Bangladeş'ten İslam dünyasına çağrı: Bilim ve teknolojiye yatırım yapalım

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, İslam dünyasını, Müslüman çocukların "Ümmetin kayıp şanlı mirasını geri getirmeleri için" bilim ve teknolojiye yatırım yapmaya çağırdı.

Hasina, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) finansal destek sağlanan eğitim kurumlarından olan İslam Teknoloji Üniversitesi'nin (IUT) başkent Dakka'daki kampüsündeki mezuniyet töreninde konuştu.

Başbakan Hasina, "Müslümanlar bir zamanlar, bilim, teknoloji, edebiyat ve kültürde liderlik etti. Ama bugün neden şanlı geçmişin gerisindeler? Analiz etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Hasina, Müslüman milletlerin dünya genelinde bilim ve teknoloji alanında güçlü girişimcilere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Müslümanların halihazırda, kayda değer bir servetin sahibi olduğuna dikkati çeken Hasina, "Biz (Müslümanlar) kaynakları, bilim ve modern teknolojinin gelişimi için kullanarak şanlı geçmişimizi geri kazanabiliriz." dedi.

Hasina, Müslüman ülkeler arasındaki birlik ve beraberlik eksikliğinin zayıflık olduğuna işaret ederek, söz konusu ülkeleri birlikte çalışmaya çağırdı.

Başbakan Hasina, İTT Genel Sekreteri ve üniversitenin rektörü Hüseyin İbrahim Taha ile de görüştü.

Törende, ayrıca, 2021-2022 mezunlarına diplomaları takdim edildi.

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